Крестный ход вокруг Пскова состоится 20 января

15:08, 08 января 2024, ПАИ

Ежемесячный традиционный крестный ход вокруг города Пскова состоится 20 января. Часть пути вокруг города крестоходцы проделают пешком, а часть – на автобусе. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.

Крестный ход пройдёт в попразднство Богоявления, Собор пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

Крестный ход в январе совершает приход храма Покрова и Рождества Пресвятой Богородицы (от Пролома) города Пскова.

Напомним, торжественное рождественское богослужение состоялось в Псково-Печерском монастыре в праздник Рождества Христова, 7 января. В Печорах также прошли традиционные праздничные гулянья. Гости смогли покататься на лошадях и верблюде, послушать праздничные колядки и рождественские песни в исполнении участников печорских и изборских творческих коллективов, посетить концерт учащихся воскресной школы и концерт участников детского православного движения «Вестники». Смотрите фоторепортаж по ссылке.