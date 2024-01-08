Двое водителей пострадали в результате ДТП в Псковском районе

17:08, 08 января 2024, ПАИ

Столкновение двух автомобилей произошло между деревнями Стяглы и Печки в Псковском районе сегодня, 8 января. Об этом сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Сообщается, что столкнулись Skoda Fabia под управлением 74-летнего мужчины и Renault Logan. В результате ДТП пострадали оба водителя. Им оказывается помощь, решается вопрос о госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что сегодня, 8 января, произошло массовое ДТП с участием 30 машин на трассе М-11 в Новгородской области. Есть погибшие.