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Происшествия

Двое водителей пострадали в результате ДТП в Псковском районе

Столкновение двух автомобилей произошло между деревнями Стяглы и Печки в Псковском районе сегодня, 8 января. Об этом сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Место ДТП в Псковском районе. Фото здесь и далее: ПАИ

Сообщается, что столкнулись Skoda Fabia под управлением 74-летнего мужчины и Renault Logan. В результате ДТП пострадали оба водителя. Им оказывается помощь, решается вопрос о госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что сегодня, 8 января, произошло массовое ДТП с участием 30 машин на трассе М-11 в Новгородской области. Есть погибшие.

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