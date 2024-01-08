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Происшествия

Возбуждено уголовное дело по факту массовой аварии в Новгородской области

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг по факту массовой аварии на трассе М-11 в Новгородской области, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья. Будет проверена организация, которая должна следить за состоянием дороги зимой.

Ранее сообщалось, что в ДТП с участием 30 машин погибли четверо человек, среди которых есть несовершеннолетний. Затем стало известно, что число автомобилей, попавших в аварию, выросло до 50.

Медики эвакуируют 10 пострадавших в аварии, в том числе на вертолётах.

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