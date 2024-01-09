Два турнира по настольному теннису пройдут в Печорах в один день

11:07, 09 января 2024, ПАИ

Два турнира по настольному теннису пройдут в Печорах 13 января, сообщается в группе «Настольный теннис Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

В 11:00 стартует детский турнир «Новое поколение» среди мальчиков и девочек в двух возрастных категориях с ограничением по областному рейтингу в 200 баллов.

Ориентировочно в 13:00 стартует рейтинговый турнир на 32 участника.

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