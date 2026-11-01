Станислав Стармолотов вручил медали победителям чемпионата Псковской области по рукопашному бою

21:12, 01 ноября 2026, ПАИ

Глава Пскова Станислав Стармолотов вручил медали победителям чемпионата и первенства Псковской области по рукопашному бою. Об этом он сообщил в своём канале в MAX.



Фото: из канала главы Пскова Станислава Стармолотова в MAX



Фото: из канала главы Пскова Станислава Стармолотова в MAX



Фото: из канала главы Пскова Станислава Стармолотова в MAX



Фото: из канала главы Пскова Станислава Стармолотова в MAX



Фото: из канала главы Пскова Станислава Стармолотова в MAX









Соревнования прошли во всех весовых категориях. Общее количество участников составило порядка 150 человек. За места на пьедестале сражались команды из Пскова, Великих Лук, Печор, Гдова, Пыталово и Санкт-Петербурга.

Все призёры получили право на участие в полуфинале Северо-Западного федерального округа.

Станислав Стармолотов пожелал спортсменам дальнейших побед.