Станислав Стармолотов вручил медали победителям чемпионата Псковской области по рукопашному бою
Глава Пскова Станислав Стармолотов вручил медали победителям чемпионата и первенства Псковской области по рукопашному бою. Об этом он сообщил в своём канале в MAX.
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Фото: из канала главы Пскова Станислава Стармолотова в MAX
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Фото: из канала главы Пскова Станислава Стармолотова в MAX
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Фото: из канала главы Пскова Станислава Стармолотова в MAX
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Фото: из канала главы Пскова Станислава Стармолотова в MAX
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Фото: из канала главы Пскова Станислава Стармолотова в MAX
Соревнования прошли во всех весовых категориях. Общее количество участников составило порядка 150 человек. За места на пьедестале сражались команды из Пскова, Великих Лук, Печор, Гдова, Пыталово и Санкт-Петербурга.
Все призёры получили право на участие в полуфинале Северо-Западного федерального округа.
Станислав Стармолотов пожелал спортсменам дальнейших побед.
Станислав Стармолотов вручил медали победителям чемпионата Псковской области по рукопашному бою