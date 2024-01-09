Звук сирен услышат жители Псковской области 10 января

12:07, 09 января 2024, ПАИ

Плановая проверка готовности систем оповещения населения с включением электросирен и громкоговорителей пройдёт в Псковской области 10 января в 8:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

Жители региона услышат сигнал «Внимание всем!» Псковичей призывают сохранять спокойствие и не паниковать.

Проверка проводится для поддержания готовности систем оповещения, уточнили в пресс-службе.