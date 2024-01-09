Звук сирен услышат жители Псковской области 10 января
Плановая проверка готовности систем оповещения населения с включением электросирен и громкоговорителей пройдёт в Псковской области 10 января в 8:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.
Жители региона услышат сигнал «Внимание всем!» Псковичей призывают сохранять спокойствие и не паниковать.
Проверка проводится для поддержания готовности систем оповещения, уточнили в пресс-службе.
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