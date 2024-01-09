Более трёх тысяч пожаров произошло в Псковской области за год

13:29, 09 января 2024, ПАИ

3 326 пожаров произошло в Псковской области за 12 месяцев 2023 года. Как сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, возгорания нанесли материальный ущерб в размере 75 млн 177 тысяч рублей.

В огне было уничтожено 353 строения и 22 единицы автотранспорта. Пожарным удалось спасти 809 строений, 106 автомобилей и материальных ценностей на общую сумму 17 млн 293 тысячи рублей.

Чаще всего возгорания в регионе в прошлом году происходили из-за неосторожного обращения с огнём – 2 565 случаев. Также было зафиксировано 347 фактов нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования, которые привели к пожару. Ещё 183 возгорания начались из-за нарушений при эксплуатации печи. В Псковской области также было зафиксировано 88 поджогов и 76 случаев возгорания на транспорте.