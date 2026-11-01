Двух нетрезвых водителей-рецидивистов задержали на псковских дорогах
Нетрезвых водителей, которые уже ранее привлекались к ответственности за аналогичное правонарушение, выявили сотрудники Госавтоинспекции. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
На дороге Псков – Родина на территории Псковского муниципального округа вечером 27 октября на автомашине Hyundai следовал 31-летний житель посёлка Пушкинские Горы. Оказалось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Ещё одного нетрезвого автомобилиста – на иномарке Audi – инспекторы ДПС Госавтоинспекции выявили в Новосокольниках.
Все обстоятельства произошедшего выясняются.
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