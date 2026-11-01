Двух нетрезвых водителей-рецидивистов задержали на псковских дорогах

10:30, 01 ноября 2026, ПАИ

Нетрезвых водителей, которые уже ранее привлекались к ответственности за аналогичное правонарушение, выявили сотрудники Госавтоинспекции. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На дороге Псков – Родина на территории Псковского муниципального округа вечером 27 октября на автомашине Hyundai следовал 31-летний житель посёлка Пушкинские Горы. Оказалось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ещё одного нетрезвого автомобилиста – на иномарке Audi – инспекторы ДПС Госавтоинспекции выявили в Новосокольниках.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.