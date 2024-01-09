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Происшествия

Пенсионерку спасли из задымлённой квартиры в Пустошке

Возгорание произошло в квартире на втором этаже на улице Октябрьской в Пустошке, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Пенсионерку спасли из задымлённой квартиры в Пустошке. Фото здесь и далее: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»

По словам очевидцев, загорелась проводка на электрощите.

Прибывшие пожарные эвакуировали из квартиры женщину. Помощь ей оказали на месте, от госпитализации она отказалась.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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