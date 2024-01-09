Пенсионерку спасли из задымлённой квартиры в Пустошке

22:30, 09 января 2024, ПАИ

Возгорание произошло в квартире на втором этаже на улице Октябрьской в Пустошке, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

По словам очевидцев, загорелась проводка на электрощите.

Прибывшие пожарные эвакуировали из квартиры женщину. Помощь ей оказали на месте, от госпитализации она отказалась.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.