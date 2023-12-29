Псковская область заняла первое место в СЗФО по раскрытию преступлений в сфере оборота наркотиков

18:46, 29 декабря 2023, ПАИ

Псковская область по итогам 2023 года заняла первое место на Северо-Западе России в вопросе раскрываемости преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, среди регионов страны – 14-е место. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил правоохранителей за плодотворную работу, особенно отметив роль Управления МВД России по Псковской области, которое раскрыло больше всего преступлений подобного рода. Обсуждение итогов года прошло на заседании региональной антинаркотической комиссии сегодня, 29 декабря. В ходе мероприятия почётной грамотой губернатора Псковской области наградили начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области полковника полиции Александра Мамаева.

Кроме того, участники совещания обсудили совместные действия по усилению в Псковской области молодёжного волонтёрского антинаркотического движения.

Сообщается, что в Псковской области количество выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, увеличилось на 34,6 %, в том числе тяжкого и особо тяжкого характера. Например, правоохранительные органы пресекли три факта контрабанды наркотиков, прекращена деятельность пяти подпольных нарколабораторий, всего изъято 420 килограммов наркотиков. Этот показатель в 1,5 раза выше относительно 2022 года.

Отметим также, что более 80 % изъятых наркотических средств составляют именно синтетические наркотики. За год также изъято свыше пяти тонн прекурсоров. Эти и другие подробности озвучил начальник УКОН УМВД России по Псковской области полковник полиции Александр Мамаев на пресс-конференции в медиацентре.