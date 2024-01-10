Арт-резиденцию для китайских музыкантов организуют в Пскове

14:19, 10 января 2024, ПАИ

Арт-резиденция для китайских музыкантов состоится в Пскове в январе. Об этом рассказала директор Псковской областной филармонии Марина Николаева на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 10 января.

«В конце минувшего года мы запланировали это мероприятие – арт-резиденцию для китайских музыкантов в Пскове. У нас в России большое количество студентов из Китая обучается в консерваториях. Мы пригласим их, а также студентов из Пекина. Они будут заниматься в Пскове с российскими музыкантами», – отметила Марина Николаева.

Всего в рамках подобного международного мероприятия с китайским акцентом в Псков приедут три студенческих брасс-коллектива и брасс-музыканты. Кроме того, они посетят три города области: Печоры, Остров и Палкино, уточнила гостья медиацентра, а 27 января они исполнят большой концерт на сцене БКЗ.

Также среди предстоящих мероприятий в филармонии Марина Николаева назвала концерт Натальи Александровой и фестиваль памяти Валерия Халилова. Кроме того, в Пскове будут сохранены такие события, как «Музыка на воде» и Фестиваль русской музыки, подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что российско-китайский брасс-оркестр выступит в Псковской области.