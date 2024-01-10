Пресс-конференция с новым руководителем Псковской областной филармонии проходит в медиацентре ПАИ

12:03, 10 января 2024, ПАИ

Пресс-конференция с новым руководителем Псковской областной филармонии Мариной Николаевой проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 10 января.

Она расскажет о своих первых впечатлениях от работы в новом статусе, подведёт итоги работы Большого концертного зала филармонии в новогодние каникулы, поделится планами на 2024 год и поведает о ближайшей зимней афише.

Напомним, что в ноябре 2023 года Сергей Жаворонок покинул пост директора Псковской областной филармонии. Новым руководителем филармонии стала Марина Николаева, ранее занимавшая руководящие должности в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.