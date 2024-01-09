Путин назвал временной мерой высокую ключевую ставку Центробанка
Нынешняя ключевая ставка Центробанка России в 16% носит временный характер и будет меняться по мере подавления инфляции, заявил президент Владимир Путин.
«Ключевая ставка Центрального банка в сегодняшнем ее виде все-таки носит временный характер. И руководитель Центрального банка [Эльвира Набиуллина] об этом говорит, и эксперты говорят. По мере решения вопросов, связанных с инфляцией, с подавлением инфляции, я думаю, будет меняться эта позиция», - отметил глава государства на встрече с дальневосточными предпринимателями.
В прошлом года ЦБ повысил ключевую ставку более чем в два раза - с 7,5% до 16% годовых.
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