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Экономика

Всемирный банк назвал главных должников России

Белоруссия задолжала России более 8 млрд долларов и стала лидеров по объёму долгов перед Россией, сообщает РБК со ссылкой на данные Всемирного банка.

Второе место занимает Бангладеш, которая должна России 5,86 млрд долларов, а третье – Индия с 3,75 млрд долга.

В списке главных должников России также числятся Египет (1,82 млрд), Вьетнам (1,39 млрд), Афганистан (1,2 млрд), Йемен (1,18 млрд) и Сербия (920 млн).

Всего вышеперечисленные страны задолжали России около 30 млрд долларов.

Напомним, в России впервые за полтора года сократился объём наличных денег в обращении. Кроме того, с начала 2023 года внешний долг России снизился на 14,1 % и на 1 октября составил 329,5 млрд долларов.

Ранее также сообщалось, что Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 16 %.

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