Полистовский заповедник отметит 30-летие

16:08, 11 января 2024, ПАИ

Полистовский заповедник отметит своё 30-летие в текущем году. О посвящённых юбилейному году мероприятиях рассказал директор государственного заповедника «Полистовский», доктор биологических наук Николай Кораблёв на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 11 января.

Заповедник был учреждён 25 мая 1994 года.

По словам Николая Кораблёва, в этом году гостей Полистовского заповедника ждёт масса событийных мероприятий. «Пройдёт несколько мероприятий, посвящённых юбилейному году. Это уже полюбившиеся нашим гостям событийные мероприятия, летом мы собираемся провести традиционные праздники «Росянка Фест» и Иван Купала. На осень запланирована научно-техническая конференция, которую мы проведём в смешанном формате, – будут организованы и заседания для научных дебатов, и знакомство с территорией заповедника, с нашим опытом и практикой, которые мы используем. Планируем привлечь широкое экспертное сообщество», – отметил Николай Кораблёв.

Кроме того, Полистовский заповедник организует площадку в павильоне Минприроды на выставке «Россия» в Москве уже 18 января.