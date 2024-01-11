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Общество

Полистовский заповедник отметит 30-летие

Полистовский заповедник отметит своё 30-летие в текущем году. О посвящённых юбилейному году мероприятиях рассказал директор государственного заповедника «Полистовский», доктор биологических наук Николай Кораблёв на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 11 января.

Полистовский заповедник отметит 30-летие в текущем году. Фото здесь и далее: сайт Полистовского заповедника

Заповедник был учреждён 25 мая 1994 года.

По словам Николая Кораблёва, в этом году гостей Полистовского заповедника ждёт масса событийных мероприятий. «Пройдёт несколько мероприятий, посвящённых юбилейному году. Это уже полюбившиеся нашим гостям событийные мероприятия, летом мы собираемся провести традиционные праздники «Росянка Фест» и Иван Купала. На осень запланирована научно-техническая конференция, которую мы проведём в смешанном формате, – будут организованы и заседания для научных дебатов, и знакомство с территорией заповедника, с нашим опытом и практикой, которые мы используем. Планируем привлечь широкое экспертное сообщество», – отметил Николай Кораблёв.

Кроме того, Полистовский заповедник организует площадку в павильоне Минприроды на выставке «Россия» в Москве уже 18 января.

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Полистовский заповедник отметит 30-летие

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