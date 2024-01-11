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Общество

Полистовский заповедник организует площадку в павильоне Минприроды на выставке «Россия»

В Дни заповедных территорий 18 января Полистовский заповедник выступит организатором одной из площадок в павильоне Минприроды на выставке «Россия» на ВДНХ. Псковичей на мероприятие пригласил директор государственного заповедника «Полистовский», доктор биологических наук Николай Кораблёв в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

На фото Николай Кораблёв: Фото: ПАИ

«Хочу анонсировать мероприятие, оно состоится совсем скоро, на ВДНХ в Москве, 18 января в павильоне номер один, который называется «Природаград», в павильоне Минприроды России. Полистовский заповедник выступает организатором площадки, посвященной водно-болотным угодьям. Там соберутся восемь представителей федеральных особо охраняемых территорий: заповедники, нацпарки, которые занимаются в том числе сохранением водно-болотных угодий России. Будут интерактивные лекции, мастер-классы. Будет интересная, насыщенная программа, всех приглашаем», – сказал Николай Кораблёв.

Отметим, с 11 января на ВДНХ начнутся Дни заповедных территорий. До 28 января можно будет выбрать имена зубру, лошади Пржевальского и узнать про других редких животных, сообщает пресс-служба Росзаповедцентра Минприроды России, а также посетить площадку, организованную Полистовским заповедником.

Напомним также, выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все регионы России представляют на выставке свои экспозиции, посвящённые самым важным достижениям в различных отраслях.

Также 20 декабря на выставке прошёл День Псковской области. О том, как Псковская область участвует в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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