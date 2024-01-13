Борис Катков отправится из Пскова в Калининград

11:49, 13 января 2024, ПАИ

Депортированный из Латвии в Псков Борис Катков отправится в Калининград, откуда он родом, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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«Переночевав и отдохнув с дороги в Пскове, депортированный из Латвии Борис Григорьевич Катков решил отправиться дальше, в Калининград. Он родом оттуда и хочет вернуться на родную землю», – написал Михаил Ведерников.

Глава региона уже пообщался с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым и рассказал ему о ситуации. Глава Калининградской области заверил, что подготовят к приезду пенсионера всё необходимое. Со своей стороны Михаил Ведерников пообещал обеспечить Борису Каткову комфортный и безопасный переезд.

Напомним, накануне 82-летний пенсионер был выдворен латвийскими властями из страны как «угроза национальной безопасности». Поздно вечером 12 января пенсионер Борис Катков, выдворенный латвийскими властями, пересёк границу с Россией.

Встречающий Бориса Каткова руководитель аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов от имени губернатора Михаила Ведерникова сообщил Борису Каткову, что ему окажут всё необходимое содействие: «Мы сделаем всё, чтобы за это короткое время, наша область тоже стала для вас родной».

Видео с места встречи депортированного из Латвии российского пенсионера Бориса Каткова на российской границе смотрите здесь.