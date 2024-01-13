Борис Елкин поздравил журналистов с профессиональным праздником

19:34, 13 января 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин поздравил журналистов с профессиональным праздником – Днём российской печати – сегодня, 13 января. Своё поздравление глава города разместил в телеграм-канале.

«Поздравляю с профессиональным праздником сотрудников полиграфических предприятий, редакторов, корректоров, журналистов – всех, кто связан с печатью», – говорится в сообщении.

Он напомнил, что в 1703 году вышел первый номер российской газеты «Ведомости».

«Праздник символизирует важность свободы слова, информационной независимости и профессионализма журналистов. Людей этой отрасли объединят любовь к слову и умение быть в гуще событий. В наше время изобилия информации ваш труд необходим и востребован для распространения свежих и правдивых сведений обо всех сферах жизни общества», – подчеркнул Борис Елкин.

Он пожелал всем причастным к празднику крепкого здоровья, успехов, неиссякаемого вдохновения.

Напомним, что День российской печати отмечают сегодня, 13 января. С историей праздника можно ознакомиться здесь.

Ранее сообщалось, что журналистов и сотрудников полиграфических предприятий поздравил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Отметим, что в Псковской области газетные редакции в каждом районном центре объединяет издательский дом «Медиа 60». Кто делает псковские газеты, сколько краски уходит на печать одного тиража, как газеты конкурируют с соцсетями и из чего складывается газетная экономика, смотрите в видеорепортаже ПАИ.