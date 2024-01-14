Псковичи оценили важность красоты при трудоустройстве

17:03, 14 января 2024, ПАИ

Привлекательная внешность может помочь соискателю быстрее продвинуться по служебной лестнице, убеждены 70 % псковских работодателей. Такие данные приводит пресс-служба сервиса поиска работы SuperJob.

По мнению экспертов по набору персонала, красота влияет на трудоустройство в среднем на четыре балла из 10. Сами же горожане выразили уверенность, что красивые люди всегда получают больше, нежели их менее привлекательные коллеги. При этом чаще в важности внешних данных уверены респонденты, которые не считают себя красивыми.

Опрос проводился с 14 декабря 2023 по 9 января 2024 года среди представителей компаний и экономически активных граждан Пскова. Годом ранее в сервисе сообщили, что работодатели всё реже называют привлекательность преимуществом при трудоустройстве. Тогда же более 40 % псковских работодателей заявили, что в их организации влияние красоты на профессиональный рост исключено.

Накануне специалисты оценили, насколько просто устраиваться на работу псковичам разных возрастов.