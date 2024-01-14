Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичи оценили важность красоты при трудоустройстве

Привлекательная внешность может помочь соискателю быстрее продвинуться по служебной лестнице, убеждены 70 % псковских работодателей. Такие данные приводит пресс-служба сервиса поиска работы SuperJob.

По мнению экспертов по набору персонала, красота влияет на трудоустройство в среднем на четыре балла из 10. Сами же горожане выразили уверенность, что красивые люди всегда получают больше, нежели их менее привлекательные коллеги. При этом чаще в важности внешних данных уверены респонденты, которые не считают себя красивыми.

Опрос проводился с 14 декабря 2023 по 9 января 2024 года среди представителей компаний и экономически активных граждан Пскова. Годом ранее в сервисе сообщили, что работодатели всё реже называют привлекательность преимуществом при трудоустройстве. Тогда же более 40 % псковских работодателей заявили, что в их организации влияние красоты на профессиональный рост исключено.

Накануне специалисты оценили, насколько просто устраиваться на работу псковичам разных возрастов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 января 2024

Атлантический циклон принесёт потепление на Северо-Запад
14 января 2024

Павильон Минобороны РФ начал работу на выставке-форуме «Россия» в Москве
14 января 2024

Псковские следователи передали помощь для бойцов СВО
14 января 2024

Разыскиваемого в Псковской области мужчину с чихуахуа нашли живым
14 января 2024

В Псковской области простились с тремя погибшими в ходе СВО военнослужащими
14 января 2024

До -6 градусов ожидается в Псковской области предстоящим днём
14 января 2024

В картинной галерее Печор прошло более 30 рождественских встреч
14 января 2024

Старый Новый год отмечают сегодня в России

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...