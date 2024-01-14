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Общество

Wildberries не смог связаться с 54 сотрудниками со сгоревшего склада в Петербурге

Компания Wildberries продолжает связываться с сотрудниками, которые были на складе в Санкт-Петербурге во время пожара, пока не удалось установить контакт с 54 людьми, сообщают «Известия».

Wildberries открыл горячую линию для близких и родственников сотрудников склада в Пушкинском районе города.

Ранее ГУ МЧС по Санкт-Петербургу сообщило о пожаре на складе Wildberries в посёлке Шушары. Пожару присвоили пятый, наивысший ранг сложности. В оперативных службах назвали возможной причиной происшествия неисправную проводку.

Товары, которые планировалось разместить на сгоревшем складе, руководство компании порекомендовало отправлять в Псков. Также дополнительные места будут выделены на складах в Туле и Москве.

Отмечалось, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил врио руководителя ГСУ ведомства по Санкт-Петербургу возбудить уголовное дело по факту пожара на складе Wildberries.

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