Выставка «Зима в Полистовье» будет работать в Пскове до конца января

17:03, 15 января 2024, ПАИ

Выставка «Зима в Полистовье» будет работать в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова до конца января. Об этом ПАИ сообщили в Полистовском заповеднике.

На выставке можно увидеть заснеженные пейзажи заповедных болот, птиц и зверей, зимующих в Полистовье, отметили организаторы.

Полистовский заповедник – островок дикой нетронутой природы в европейской части России. Он сохраняет часть древней Полистово-Ловатской болотной системы, чья история началась более десяти тысяч лет назад, напомнили в заповеднике.

Отметим, Полистовский заповедник отметит своё 30-летие в текущем году, рассказал директор государственного заповедника «Полистовский», доктор биологических наук Николай Кораблёв на пресс-конференции в медиацентре ПАИ. Кроме того, в ближайшее время на территории Полистовского заповедника появятся новые фотоловушки.