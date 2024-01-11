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Общество

В Полистовском заповеднике появятся новые фотоловушки

Новое современное оборудование пополнило материально-техническую базу Полистовского заповедника, в том числе дополнительные фотоловушки. Об этом рассказал директор государственного заповедника «Полистовский», доктор биологических наук Николай Кораблёв в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

На фото: Николай Кораблёв. Фото: ПАИ

«В прошлом году Полистовский заповедник впервые вошёл в нацпроект, направленный на развитие туристской инфраструктуры и гостеприимства. Мы существенно укрепили материально-техническую базу для туристской деятельности, приобрели большое количество снаряжения и оборудования для того, чтобы туристам было более интересно и комфортно. Это велосипеды для летнего отдыха, купили лодки – каяки, потому что территория водно-болотистая, а самый экологичный транспорт – вёсельные лодки. Для зимнего отдыха – лыжи и болотоступы», – отметил Николай Кораблёв. Болотоступы можно использовать, как в зимний, так и в летний период.

По словам директора заповедника, всего было приобретено оборудования на общую сумму порядка пяти миллионов рублей: это большое количество снаряжения, например, для проведения массовых уличных мероприятий. Поэтому экологический поход «Родник» для детей, отметил эксперт, теперь полностью обеспечен всем необходимым оснащением: спальники, палатки, полевая кухня, и много-много всего еще специально закуплено.

Кроме того, закуплены дополнительные фотоловушки, добавил эксперт. В скором времени их установят на территории заповедника и в общей сложности их будет 50.

«Мы приобрели, мы анонсируем в ближайшее время нашим посетителям, что можно использовать и где можно использовать. Хочу сказать, в заповеднике сейчас достаточная инфраструктура, чтобы посетители размещались с комфортом в гостевых домах, а к их услугам – экскурсионные предложения и возможность взять напрокат, например, лыжи», – подчеркнул директор заповедника.

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