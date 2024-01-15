Путину предложили перенести столицу в Иркутск

17:53, 15 января 2024, ПАИ

Якутский историк, кандидат исторических наук Афанасий Николаев предложил президенту России Владимиру Путину перенести столицу. Об этом сообщает портал Sakhalife, опубликовавший открытое письмо ученого.

Новую столицу нужно перенести из Москвы в Иркутск, уверен Николаев. «На мой взгляд, это позволит обеспечить сбалансированное развитие европейской и азиатской части России, безопасность военно-политического руководства России, ускорит социально-экономическое развитие нашей страны», — пояснил он свою инициативу.

По словам историка, Иркутск уже являлся административным центром Сибири и одним из центров другого государства.

Свое обращение историк разместил в открытом доступе и направил в общественную приемную президента.