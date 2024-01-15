Путину предложили перенести столицу в Иркутск
Якутский историк, кандидат исторических наук Афанасий Николаев предложил президенту России Владимиру Путину перенести столицу. Об этом сообщает портал Sakhalife, опубликовавший открытое письмо ученого.
Новую столицу нужно перенести из Москвы в Иркутск, уверен Николаев. «На мой взгляд, это позволит обеспечить сбалансированное развитие европейской и азиатской части России, безопасность военно-политического руководства России, ускорит социально-экономическое развитие нашей страны», — пояснил он свою инициативу.
По словам историка, Иркутск уже являлся административным центром Сибири и одним из центров другого государства.
Свое обращение историк разместил в открытом доступе и направил в общественную приемную президента.
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