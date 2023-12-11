Телемост между Псковом и Китаем проходит в Псковском драмтеатре

12:29, 11 декабря 2023, ПАИ

Телемост «Псков – Санкт-Петербург – Гаоми» проходит в Псковском драмтеатре сегодня, 11 декабря. Россия и Китай обсуждают международные культурные связи, передаёт корреспондент ПАИ.

Телемост проходит через Пекин с заходом в Псков, Санкт-Петербург, Москву и другие знаковые места России и Китая. В нём принимают участие значимые представители современной культуры России и Китая. Прежде всего это китайский писатель, лауреат Нобелевской премии господин Мо Янь, а также генеральный директор Государственного Эрмитажа, декан Восточного факультета СПбГУ Михаил Пиотровский. Кроме того, на площадке присутствует директор Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев.

«Благодаря тому что мы поставили спектакль «Лягушки», я понял, что русский зритель может понимать и воспринимать китайскую литературу и культуру. И не только может воспринимать – она им очень интересна. У нас во время спектакля «Лягушки» всегда полный зал. И не только у нас. Мы показывали этот спектакль уже в Петербурге, где зал был забит битком. Это очень приятно», – отметил Дмитрий Месхиев.

Он также сказал, что с Китаем необходимо развивать культурные связи. «Я теперь уверен, что население России может понимать китайскую культуру, которая, конечно, очень сильно отличается от российской. Также я абсолютно убеждён, что, наверное, в Китае будет очень большой интерес к русскому театру. Во всяком случае по классике», – отметил директор Псковского драмтеатра.

Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский также подчеркнул, что между Россией и Китаем возникло тесное сотрудничество. «Несколько дней назад из Китая вернулись экспонаты Эрмитажа, которые участвовали в выставке, посвящённой чайной церемонии. Несмотря на то что сейчас действует мораторий на вывоз выставок из России, для выставки из Китая было сделано исключение. Такое событие подчёркивает особый характер отношений между нами и Китаем», – сказал он.

Спикеры подчеркнули, что китайская литература для российского зрителя пока в новинку, тогда как часть старшего поколения китайцев воспитано на классической русской литературе.

Мо Янь в свою очередь рассказал, что для него значит русская литература. «Конечно, мы много читали Льва Толстого и Фёдора Достоевского, Максима Горького и Ивана Тургенева. Мы читали всю русского классику, то, что переводилось. Читали Николая Островского «Как закалялась сталь», Михаила Шолохова «Тихий Дон» – это всё наши источники вдохновения», – отметил он.