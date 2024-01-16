Виктор Мусатов: Деятельность по обращению с отходами невозможно поставить на паузу

09:56, 16 января 2024, ПАИ

Поправки в региональное законодательство, которые планируется принять сегодня, 16 января, на сессии областного Собрания депутатов, прокомментировал председатель регионального комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов. В повестке регионального парламента вопрос, дополняющий содержание статьи 27.1 закона «Об исполнительных органах Псковской области», определяющей полномочия органов власти в области обращения с отходами производства и потребления.

«Работа в сфере обращения с отходами должна выполняться качественно и своевременно. Мы все уже убедились в том, что деятельность по обращению с отходами, так же как и теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, невозможно поставить на паузу – она должна оказываться своевременно, ритмично и с высоким качеством», – отметил Виктор Мусатов.

При этом существенная роль в эффективности и качестве оказания этой деятельности отводится и органам исполнительной власти, подчеркнул председатель профильного комитета.

«Для этого необходимо определить механизмы регулирования этой деятельности, соответственно в статью 27.1 закона «Об исполнительных органах» вносятся соответствующие дополнения. Они предусматривают целый ряд позиций, начиная от разработки, утверждения и реализации государственных программ в сфере обращения с отходами, в том числе коммунальными отходами», – рассказал Виктор Мусатов.

Органы исполнительной власти должны будут обеспечить деятельность в сфере твердых коммунальных отходов на всей цепочке: от образования, накопления, утилизации, транспортировки и захоронения, обратил внимание руководитель комитета.

«Кроме того, должен быть разработан целый ряд нормативных актов, которые позволят регулировать деятельность регионального оператора, в том числе правила его работы, порядок расторжения договора с ним в случае невыполнения им определённых условий, контроль за его деятельностью. Также среди дополнений есть ещё целый ряд других позиций, в том числе обработка методических рекомендаций по разработке нормативов образования отходов и лимитов их размещения для объектов, не подлежащих федеральному надзору. Таким образом, в целом всё это направлено на то, чтобы исполнительные органы получили необходимые механизмы и инструменты для обеспечения эффективной деятельности в данной сфере», – заключил Виктор Мусатов.

Напомним, что сегодня, 16 января, состоится внеочередная сессия Псковского областного Собрания депутатов.

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