Более 2,5 тысячи человек купаются на Крещение в Пскове

12:07, 16 января 2024, ПАИ

Более 2 500 человек купаются на Крещение в купелях Пскова, рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области Игорь Зарытовский на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 16 января.

По его словам, в Пскове наибольшее количество купающихся по сравнению с остальными муниципалитетами. «Всё зависит от погоды», – уточнил Игорь Зарытовский.

В этом году на организацию купаний заявлено 11 мест в муниципалитетах региона, рассказал он. «Для жителей и гостей Пскова выбрано традиционное место – река Великая, городской пляж у Спасо-Преображенского Мирожского монастыря. Окунуться в купель можно будет с 22:00 18 января до 2:00 19 января и с 10:00 до 17:00 19 января», – подчеркнул заместитель начальника ГУ МЧС России по региону.

В организованных местах, где можно окунуться, рядом будут дежурить спасатели, инспекторский состав ГИМС и бригады скорой помощи.