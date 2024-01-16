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Общество

Раздел с видео об обитателях Полистовского заповедника появился на госпортале России

Раздел с записями с фотоловушек, установленных в Полистовском заповеднике, появился на новом сайте на государственном портале. Об этом ПАИ сообщили в Туристском информационном центре Псковской области.

Раздел с видео об обитателях Полистовского заповедника появился на государственном портале России. Скриншот с сайта nature.kremlin.ru

На новом сайте, посвящённом заповедным территориям России, на портале kremlin.ru размещены видеозаписи с фотоловушек, размещённых в заповедниках и нацпарках, отснятые учёными и фотографами материалы, а также новости и информация о работе заповедников.

Всего на сайте представлены 39 заповедников и более ста видов животных. Уже опубликовано более 2,5 тысячи видеозаписей с фотоловушек и около трёх тысяч фотографий.

К примеру, в разделе о Полистовском заповеднике представлены записи с фотоловушек об играх белок и лисят, пробуждении енотовидной собаки после зимнего сна, кормежке косуль, охоте медведя, а также о жизни других обитателей заповедника.

Отмечается, что сайт будет регулярно пополняться новыми материалами.

Познакомиться с разделом можно по ссылке.

Ранее сообщалось, что Полистовский заповедник отметит 30-летие. Кроме того, Полистовский заповедник организует площадку в павильоне Минприроды на выставке «Россия» в Москве уже 18 января.

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