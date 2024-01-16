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Участники псковского Клуба генералов и адмиралов оставили подписи в поддержку выдвижения Владимира Путина

Участники псковского Клуба генералов и адмиралов оставили подписи в поддержку выдвижения Владимира Путина на предстоящих выборах президента РФ, передаёт корреспондент ПАИ из штаба общественной поддержки.

Участники псковского Клуба генералов и адмиралов оставили подписи в поддержку выдвижения Владимира Путина. Фото здесь и далее: ПАИ

«Владимир Владимирович управляет страной уже много лет, конечно же, очень много сделано. Мы видим, как наша страна преображается, и должно и дальше быть движение вперед. Поэтому только за», – заявил генерал-лейтенант в отставке, председатель Псковской областной общественной организации «Собрание высшего офицерского состава» (Клуб генералов и адмиралов) Валентин Костенко.

«Я пришел сегодня, потому что 36 лет отдал служению Родины, а в общей сложности 43 года. Выполнял задачи по охране государственной границы и всегда гордился, горжусь и буду гордиться тем, что я родился и живу в России. Служу России до сих пор и хочу, чтобы наша Родина крепла, росла развивалась и укреплялась», – отметил ветеран запаса, генерал-майор в отставке Александр Палагин.

Оставить свои подписи в поддержку Владимира Путина можно на базе регионального избирательного штаба и штаба общественной поддержки в Пскове (ул. Некрасова, 17/11) с 10:00 до 17:00. При себе необходимо иметь паспорт.

Напомним, штаб общественной поддержки открылся в Пскове 15 января.

Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года. Голосование будет трёхдневным: 15, 16, 17 марта. Жители Псковской области смогут принять участие в выборах, используя дистанционное электронное голосование.

Центризбирком зарегистрировал уже трёх кандидатов для участия в выборах президента – Леонида Слуцкого (от ЛДПР), Николая Харитонова (от КПРФ) и Владислава Даванкова (от партии «Новые люди»). Действующий президент России Владимир Путин будет участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца.

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