Участники псковского Клуба генералов и адмиралов оставили подписи в поддержку выдвижения Владимира Путина

14:41, 16 января 2024, ПАИ

Участники псковского Клуба генералов и адмиралов оставили подписи в поддержку выдвижения Владимира Путина на предстоящих выборах президента РФ, передаёт корреспондент ПАИ из штаба общественной поддержки.

«Владимир Владимирович управляет страной уже много лет, конечно же, очень много сделано. Мы видим, как наша страна преображается, и должно и дальше быть движение вперед. Поэтому только за», – заявил генерал-лейтенант в отставке, председатель Псковской областной общественной организации «Собрание высшего офицерского состава» (Клуб генералов и адмиралов) Валентин Костенко.

«Я пришел сегодня, потому что 36 лет отдал служению Родины, а в общей сложности 43 года. Выполнял задачи по охране государственной границы и всегда гордился, горжусь и буду гордиться тем, что я родился и живу в России. Служу России до сих пор и хочу, чтобы наша Родина крепла, росла развивалась и укреплялась», – отметил ветеран запаса, генерал-майор в отставке Александр Палагин.

Оставить свои подписи в поддержку Владимира Путина можно на базе регионального избирательного штаба и штаба общественной поддержки в Пскове (ул. Некрасова, 17/11) с 10:00 до 17:00. При себе необходимо иметь паспорт.

Напомним, штаб общественной поддержки открылся в Пскове 15 января.

Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года. Голосование будет трёхдневным: 15, 16, 17 марта. Жители Псковской области смогут принять участие в выборах, используя дистанционное электронное голосование.

Центризбирком зарегистрировал уже трёх кандидатов для участия в выборах президента – Леонида Слуцкого (от ЛДПР), Николая Харитонова (от КПРФ) и Владислава Даванкова (от партии «Новые люди»). Действующий президент России Владимир Путин будет участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца.