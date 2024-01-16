Когда прекратится вывоз мусора на полигоны в Псковской области, объяснил Сергей Грахов

15:09, 16 января 2024, ПАИ

Когда прекратится вывоз мусора на полигоны в Псковской области, объяснил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов в ходе внеочередной сессии Псковского областного Собрания депутатов сегодня, 16 января, передаёт корреспондент ПАИ.

«По рекультивации полигонов регион проводит очень большую работу. В прошлом году была рекультивирована городская свалка в Пскове в рамках президентского нацпроекта «Экология». Это самый большой полигон. И он рекультивирован. При этом мы понимаем, что рекультивация любого полигона – достаточно ресурсоёмкое мероприятие, поэтому по ряду муниципалитетов сейчас разрабатывается проектно-сметная документация, чтобы дальше работать по этому вопросу с федеральным центром», – подчеркнул Сергей Грахов.

По его словам, как только будет введён в эксплуатацию экотехнопарк, мусор на полигоны перестанут вывозить. Экотехнопарк будет принимать все отходы в регионе. «Планируем, что в конце 2024 года, когда комплекс по обращению с отходами будет введён в эксплуатацию, тогда и вывоз на полигоны прекратится», – сказал Сергей Грахов.

Напомним, что Псковская область получила федеральную субсидию в размере почти 1,8 млрд рублей для строительства экотехнопарка. О развитии проекта Сергей Грахов рассказал в эфире радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове.

Добавим, что в повестке регионального парламента сегодня был вопрос, дополняющий содержание статьи 27.1 закона «Об исполнительных органах Псковской области», определяющей полномочия органов власти в области обращения с отходами производства и потребления.