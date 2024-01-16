Водитель фуры пострадал в ДТП на трассе Псков – Санкт-Петербург

21:02, 16 января 2024, ПАИ

Фура и автомобиль Lada Niva с прицепом, гружённым катером, столкнулись между деревнями Заплюсье и Заполье на 184-м километре трассы Псков – Санкт-Петербург в Плюсском районе, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»











В аварии пострадал водитель фуры, но от госпитализации отказался.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.