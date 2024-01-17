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Общество

«Творческий десант» организуют в региональном избирательном штабе Путина в Пскове

Мастер-класс «Творческий десант» пройдёт в региональном избирательном штабе Владимира Путина в Пскове сегодня, 17 января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области.

«Будет организован «Творческий десант», участники будут разукрашивать футболки, планируем рисовать триколор на них», – отметила руководитель Ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области Алеся Михачёва.

По её словам, приглашены все желающие, но в первую очередь мастер-класс рассчитан на детскую аудиторию. Алеся Михачёва также отметила, что подобные мероприятия проходят каждую среду.

Среди предстоящих мероприятий – встреча, где поговорят о ценностях здорового образа жизни. Она состоится 24 января. «Волонтёры или человек доброго сердца» – 31 января.

Площадка проведения – штаб общественной поддержки в Пскове на улице Некрасова, 17/11. Начало в 17:00.

Отметим, открытие регионального избирательного штаба Владимира Путина состоялось в Пскове 26 декабря. Штаб находится на улице Некрасова, дом 17/11. С момента открытия регионального избирательного штаба здесь же начала работу общественная приёмная президента, куда могут обратиться граждане с волнующими вопросами. Приём граждан начался с 28 декабря. Ежедневно с 10:00 до 17:00 (выходные – по воскресеньям и понедельникам) любой гражданин может обратиться в приёмную.

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