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Общество

Ещё один рублёвый миллионер появился в Псковской области

Ещё один рублёвый миллионер появился в Псковской области. Клиент «Почты России» в Великих Луках купил лотерейный билет на почте и выиграл 3 млн рублей, сообщили ПАИ в УФПС Псковской области.

На этот раз выигрыш жителю области принес розыгрыш моментальной лотереи «Зима». Счастливый лотерейный билет великолучанин купил за 150 рублей в почтовом отделении на Некрасова, д. 1.

Напомним, что с 2014 года в России проводятся только государственные лотереи.

Ранее сообщалось, что участник гослотереи из Псковской области выиграл более 17 миллионов рублей. Также миллионером стал участник лотереи «Столото». Он получил один миллион рублей.

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