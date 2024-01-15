Участник гослотереи из Псковской области выиграл более 17 миллионов рублей
14 января в 295 129-м тираже государственной лотереи «Рапидо» был разыгран суперприз лотереи — 17 234 391 рубль. Победителем стал участник из Псковской области, сообщили ПАИ организаторы.
Участник еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр «Столото». Возможно, он или она еще не знает о своем везении. Пока известно лишь, что билет был куплен за 300 рублей в мобильной версии сайта «Столото».
По правилам, чтобы выиграть суперприз, необходимо было угадать все числа комбинации.
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