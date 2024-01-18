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Вышел первый трейлер военной драмы о путешествии во времени, снятой в лесах Псковской области

Состоялась премьера первого трейлера военно-приключенческой драмы «Блиндаж», которая выйдет в этом году к Дню Победы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе кинокомпании.

Основные съёмки фильма «Блиндаж» проходили в лесах Псковской области. На территории более 1 300 квадратных метров в сосновом бору построили окопы и дзоты, воссоздали сражение с участием десятков единиц техники и двух армий массовки, а также собак и лошадей.

«Блиндаж» расскажет о двух друзьях – русском враче скорой помощи Сергее и чёрном копателе из Германии Пауле, которые по воле случая переносятся в 1941 год и оказываются во время сражений Великой Отечественной войны. Сергей и Пауль принимают противоположные решения, которые в корне меняют их жизни.

В главных ролях – Александр Метёлкин и немецкий актёр Даниэль Литтау.

Сценарий картины написал Илья Куликов при участии Олега Смирнова – автора сериала «Чернобыль. Зона отчуждения», а также проектов «Перевал Дятлова», «Аванпост», «Полицейский с Рублёвки», «Глухарь». Режиссёром выступил Марк Горобец.

Военно-приключенческая драма выйдет на экраны 25 апреля 2024 года.

Ранее сообщалось, что великолукский студент и актёры драмтеатра снялись в фильме «Блиндаж».

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