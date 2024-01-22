19 человек пострадали в ДТП на дорогах Псковской области за неделю

10:18, 22 января 2024, ПАИ

1 186 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения пресекли в Псковской области с 15 по 21 января, сообщили ПАИ в Госавтоинспекции.

За данный период на территории региона зарегистрировали 14 ДТП, в результате которых 19 человек получили травмы различной степени тяжести.

Выявлены 16 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения, одного водителя повторно задержали за рулём в нетрезвом виде.

В ГИБДД порекомендовали водителям быть предельно внимательными на дорогах в связи со сложными погодными условиями.