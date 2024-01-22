19 человек пострадали в ДТП на дорогах Псковской области за неделю
1 186 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения пресекли в Псковской области с 15 по 21 января, сообщили ПАИ в Госавтоинспекции.
За данный период на территории региона зарегистрировали 14 ДТП, в результате которых 19 человек получили травмы различной степени тяжести.
Выявлены 16 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения, одного водителя повторно задержали за рулём в нетрезвом виде.
В ГИБДД порекомендовали водителям быть предельно внимательными на дорогах в связи со сложными погодными условиями.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
22 января 2024
20 уголовных дел за попытку подкупить таможенников возбудили в Псковской области в 2023 году
22 января 2024
Более 800 тысяч рублей и аккаунтов на «Госуслугах» лишились псковичи из-за мошенников