Уличные тренажёры и теннисные столы установят в трёх дворах Пскова в этом году

09:15, 23 января 2024, ПАИ

Уличные тренажёры (эллипс, жим, скороход, маятник, лыжники) и теннисный стол - набор элементов трёх спортивных площадок, которые появятся в этом году в Пскове по программе «Формирование комфортной городской среды». На обустройство одной из них уже определён подрядчик, сообщил в своём телеграм-канале глава Пскова Борис Елкин.

Спорткомплексы появятся между д/с № 28 и домом № 8 на улице Технической, между домами № 62-62а на улице Инженерной и домом № 11 на улице Алтаева, у домов № 11, 13, 17 на Сиреневом бульваре и № 12, 14, 16 на улице Звёздной.

Ещё по одному из победителей программы – скверу у гостиницы «Рижская» – также определён подрядчик. В этом году будет разработана проектно-сметная документация. Благоустроят территорию в 2025 году.

«Ранее рассказывал вам про сквер на Сиреневом бульваре. Он тоже часть программы, которую президент России Владимир Путин продлил до 2030 года», - напомнил глава города.

«Жители сами выбирают общественные пространства для благоустройства. В этому году также проведём рейтинговое голосование, на данный момент занимаемся определением территорий. Спасибо каждому за участие в голосовании и личный вклад в благоустройство нашего города», - поблагодарил псковичей Борис Елкин.