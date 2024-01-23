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Культура

Немецкую органную музыку исполнит для псковичей музыкант из Санкт-Петербурга 

27 января в 16:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове пройдет концерт органной музыки из цикла «Бах и романтический орган», сообщили ПАИ организаторы.

Светлана Фурник. Фото предоставлено организаторами

Перед публикой выступит органистка из Санкт-Петербурга Светлана Фурник (орган), выпускница Российской академии музыки им. Гнесиных по классу органа, лауреат международных органных конкурсов.

В органном концерте «Бах и романтический орган» прозвучат музыкальные произведения XVIII-XIX веков: композитора эпохи барокко Иоганна Себастьяна Баха и композиторов-романтиков Иоганнеса Брамса, Йозефа Габриэля фон Райнбергера и Якоба Людвига Феликса Мендельсона-Бартольди.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование, которые можно получить перед началом. Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение концертов рекомендовано для всех категорий зрителей старше 10 лет. Продолжительность концерта – 60 минут без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.

Храм находится в Пскове на улице Плехановский Посад, 64.

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