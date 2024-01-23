С 1 февраля откроется прямой автобусный маршрут из Санкт-Петербурга в Ригу через Псков
С 1 февраля откроется прямой автобусный маршрут из Санкт-Петербурга в Ригу через Псков. Перевозчик Ecolines будет выполнять два рейса в день. Билеты из Пскова в Ригу и обратно уже в продаже.
Поездка в один конец обойдется в 4300 рублей. Из Пскова автобус будет отправляться в 3:25, прибытие в Ригу – в 11:35 (время местное).
Пока перевозчик выполняет рейсы между Санкт-Петербургом и Ригой только с пересадкой.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
23 января 2024
С 1 февраля откроется прямой автобусный маршрут из Санкт-Петербурга в Ригу через Псков
23 января 2024
Как появилась идея создания Псковского международного брасс-фестиваля, рассказал его организатор