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Общество

С 1 февраля откроется прямой автобусный маршрут из Санкт-Петербурга в Ригу через Псков

С 1 февраля откроется прямой автобусный маршрут из Санкт-Петербурга в Ригу через Псков. Перевозчик Ecolines будет выполнять два рейса в день. Билеты из Пскова в Ригу и обратно уже в продаже.

Поездка в один конец обойдется в 4300 рублей. Из Пскова автобус будет отправляться в 3:25, прибытие в Ригу – в 11:35 (время местное).

Пока перевозчик выполняет рейсы между Санкт-Петербургом и Ригой только с пересадкой.

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