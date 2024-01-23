С 1 февраля откроется прямой автобусный маршрут из Санкт-Петербурга в Ригу через Псков

14:15, 23 января 2024, ПАИ

С 1 февраля откроется прямой автобусный маршрут из Санкт-Петербурга в Ригу через Псков. Перевозчик Ecolines будет выполнять два рейса в день. Билеты из Пскова в Ригу и обратно уже в продаже.

Поездка в один конец обойдется в 4300 рублей. Из Пскова автобус будет отправляться в 3:25, прибытие в Ригу – в 11:35 (время местное).

Пока перевозчик выполняет рейсы между Санкт-Петербургом и Ригой только с пересадкой.