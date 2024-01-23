Борис Елкин рекомендовал псковичам чаще путешествовать по области

15:54, 23 января 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове порекомендовал псковичам чаще путешествовать по области.

«Надо понимать, что у нас огромная страна. Очень многие даже не знают, что находится внутри своей области. Очень рекомендую выходные, если есть возможность, проводить с пользой и посещать значимые места Псковской области», – подчеркнул Борис Елкин.

Глава Пскова отметил, что многие туристы, приезжающие в Псковскую область, посещают не только административный центр региона, но и муниципалитеты. Среди приоритетных направлений по-прежнему Пушкинские Горы, Печоры, Изборск, уточнил он.

Борис Елкин также напомнил, что у него в Telegram-канале есть рубрика, которая может помочь псковичам выбрать себе идеи для досуга.

Отметим, туристический поток по России в 2023 году превысил показатель 2019 года и составил свыше 75 млн человек. Ранее губернатор Михаил Ведерников дал положительную характеристику развитию турсферы в Псковской области.