Борис Елкин: Барсики – не символ, а изюминка

17:34, 23 января 2024, ПАИ

Бронзовые фигурки барсиков, которые установили в историческом центре Пскова в декабре, – это не символ, а изюминка города. Таким мнением в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове поделился глава города Борис Елкин.

«Многие говорили, что это символ. Нет, это не символ, это изюминка. Символов у города и других хватает. А это – одна из изюминок, которая, мне кажется, удалась и имеет положительный эффект», – отметил Борис Елкин.

Он также поделился мнением по поводу успеха, которым барсики пользуются среди горожан и гостей города. Глава города напомнил, что, когда опубликовали макеты барсиков, выполненные в гипсе, негатива хватало. Но когда их доработали и воплотили в бронзе – позитивных отзывов стало подавляющее большинство, подчеркнул глава Пскова.

Напомним, в конце декабря в ключевых местах Пскова появились десять бронзовых барсиков. Их появление в Пскове стало возможно благодаря проекту «Сердце Пскова».