Стало известно, как будут выглядеть псковские барсики из бронзы

18:29, 14 августа 2023, ПАИ

Макеты малых архитектурных форм «Барсик – символ города Пскова» представил глава города Борис Елкин во время совещания с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Видео со встречи глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.

«Будут закуплены малые архитектурные формы в виде барсиков. Это всё-таки символ не только нашего города, но и региона. Они будут стоять на основных туристических маршрутах. Это малые архитектурные формы, сделанные из бронзы», – отметил Борис Елкин.

Скульптурные композиции будут расположены: возле Дома Беклешова (у входа в ТИЦ, на улице Георгиевской, 4); на Октябрьской площади в сквере у главпочтамта; на набережной под смотровой площадкой около ТЭЦ; возле библиотеки имени В. А. Каверина на лестнице, ведущей к главному фасаду от амфитеатра; около Дома ксендза и бывшего польского костёла (на одной из скамеек); во дворе рядом с церковью Сергия с Залужья; на территории вдоль крепостной стены на улице Свердлова у Пролома; на зелёной зоне у Михайловской башни; на смотровой площадке на улице Воеводы Шуйского; в сквере у школы № 15.

Помимо этого, заключены контракты на установку фотозон: они уже закуплены, а поставка в Псковскую область, по словам главы города, ожидается в сентябре.

Также Борис Елкин рассказал, что один из самых капиталоёмких проектов – смотровая площадка на улице Воевода Шуйского с видом на объект Всемирного наследия ЮНЕСКО – Спасо-Преображенский монастырь. Напомним, что торги на строительство объявят на этой неделе.

Кроме этого, планируется изменить вывески на улице Пушкина. На данный момент, как отметил глава Пскова, контракты уже заключены. «С бизнесом мы предварительно обговорили, проблем никаких не видим», – подчеркнул Борис Елкин.

Также уже заключён контракт на новую сцену. Её поставка ожидается в октябре. Глава города рассказал, что периметральное ограждение для сцены уже выставили на торги.

Помимо этого, на улице Пушкина также планируется установка домиков, электрической иллюминации, туалетов и электрических заправок.

Напомним, что работа ведётся при поддержке Правительства Российской Федерации. На реализацию проекта создания туристского кода центра Пскова из федерального бюджета направлено 130 млн рублей. Обновление исторической части города идёт по региональному проекту «Развитие туристической инфраструктуры (Псковская область)» в рамках мероприятия «Поддержка региональных программ по проектированию туристского кода центра города».