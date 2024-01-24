Три автомобиля столкнулись на перекрёстке в центре Пскова
Три автомобиля столкнулись на перекрёстке в центре Пскова, передаёт корреспондент ПАИ.
Столкновение автомобилей BWW, LADA, Hyundai произошло на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Гоголя. После столкновения BMW вылетела на газон. В результате происшествия никто не пострадал.
«В настоящее время оформляется как ДТП с техническими повреждениями. Никто не пострадал. Это столкновение транспортных средств», – уточнили в городской ГИБДД.
Выясняются обстоятельства произошедшего.
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