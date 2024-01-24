Три автомобиля столкнулись на перекрёстке в центре Пскова

16:03, 24 января 2024, ПАИ

Три автомобиля столкнулись на перекрёстке в центре Пскова, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











Столкновение автомобилей BWW, LADA, Hyundai произошло на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Гоголя. После столкновения BMW вылетела на газон. В результате происшествия никто не пострадал.

«В настоящее время оформляется как ДТП с техническими повреждениями. Никто не пострадал. Это столкновение транспортных средств», – уточнили в городской ГИБДД.

Выясняются обстоятельства произошедшего.