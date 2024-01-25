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Оборудование чуть ли не лучшее на рынке: как в Пскове оснащена школа креативных индустрий

О том, какая техника куплена для работы школы креативных индустрий в Пскове, рассказал её директор Александр Боярков в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Какая техника закуплена в школу креативных индустрий Пскова, рассказал её директор Александр Боярков. Фото: Андрей Степанов / «Псковская правда»

По его словам, в учреждение закуплено профессиональное оборудование «без скидок на то, что там будут заниматься дети».

«Это оборудование для работы в индустрии на очень хорошем уровне. У нас большое количество профессиональных фотокамер, видеокамеры, обвесы, плечевые упоры, внешние мониторы – есть всё. Для записи звука у нас есть куча хороших микрофонов, есть устройства для полевой записи, есть система мониторинга, которая позволяет сводить звук для формата 5.1, то есть кинематографичный вариант, – в области нигде нет такого, насколько я знаю. Также есть отличные планшеты для создания анимации, графические мониторы, мультитач чуть ли не лучший на рынке. По оборудованию всё очень хорошо», – подчеркнул Александр Боярков.

Кроме того, в школу для занятий установлены программы и куплены лицензии, уточнил он. «Это было сложно, но мы смогли. На этом всём можно работать», – заключил Александр Боярков.

Напомним, что школа действует на базе Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Она открылась 29 декабря 2023 года. О том, как оснащена школа, можно прочитать здесь.

Также в начале 2024 года учреждение посетил губернатор региона Михаил Ведерников.

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