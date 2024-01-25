Взрослых планируют начать обучать в школе креативных индустрий в Пскове

17:45, 25 января 2024, ПАИ

Взрослых планируют начать обучать в школе креативных индустрий в Пскове, рассказал её директор Александр Боярков в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Предполагается, что и взрослые тоже смогут к нам приходить. Точные сроки пока что не смогу назвать, так как это сложный процесс. Будет много документальной работы. Всё находится в процессе. Мы хотим и для взрослых организовывать учебные истории, приглашать экспертов и спикеров на мастер-классы – известных профессионалов индустрии, чтобы делать разовые мероприятия или семинары. Планы такие есть», – подчеркнул Александр Боярков.

Напомним, что школа действует на базе Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Она открылась 29 декабря 2023 года. О том, как оснащена школа, можно прочитать здесь.

Также в начале 2024 года учреждение посетил губернатор региона Михаил Ведерников.