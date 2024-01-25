Аренда квартир в России подорожала на 18–24%

21:30, 25 января 2024, ПАИ

Спрос на съёмное жильё в России растёт, в то время как число активных объявлений об аренде квартир резко сокращается. По состоянию на 1 января 2024 года было всего 44 тысячи предложений – почти в два раза ниже уровня трёх предыдущих лет, приводят «Известия» данные исследования аналитического центра «ДОМ.РФ».

Отмечается, что в прошлом году квартиры стали сдаваться быстрее. При этом в условиях ограниченного выбора и ухода с рынка наиболее привлекательных вариантов аренда жилья сильно подорожала. Так, в Москве средняя ставка аренды выросла на 40 % в год, до 91 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге – на 25 %, до 44 тысяч рублей, в остальных городах России – на 18%, до 35 тысяч рублей.

Аналитики предсказывают, что высокий уровень арендных ставок сохранится и в 2024 году.

Ранее сообщалось, что стоимость квадратного метра недвижимости в новостройках России выросла на 11 %. Согласно декларациям, в январе 2023 года средняя цена метра в новостройке составляла 146,3 тысячи рублей, а сейчас – 162,5 тысячи рублей.

В то же время Минобрнауки РФ опровергло информацию о повышении цен на обучение в вузах.

Также сообщалось, что в Псковской области подешевели апельсины и валерьянка.