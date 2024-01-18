Новостройки в России за год подорожали на 11%

12:50, 18 января 2024, ПАИ

Стоимость квадратного метра недвижимости в новостройках России выросла на 11 %. Такие данные приводятся в материалах института развития ДОМ.РФ, пишет ТАСС.

Согласно декларациям, в январе 2023 года средняя цена метра в новостройке составляла 146,3 тысячи рублей. Сейчас – 162,5 тысячи рублей.

Ранее эксперты заявили о возможном снижении цен на квартиры в старом фонде. Это будет связано с охлаждением ипотечного рынка. Напомним, с 23 декабря вступили в силу новые условия льготной ипотеки: рост первоначального взноса с 20 до 30 % на ипотеку в новостройках по ставке 8 %. Максимальный же размер льготного ипотечного кредита для всех регионов России установили на уровне 6 млн рублей.