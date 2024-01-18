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Экономика

Апельсины и валерьянка подешевели в Псковской области

Об изменении цен на потребительском рынке Псковской области в декабре 2023 года сообщили ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Апельсины и валерьянка подешевели в Псковской области. Фото: ПАИ

В декабре в Псковской области цены выросли на 0,9 %, в то время как в России в целом – на 0,7 %.

Больше всего цены выросли на продовольственные товары – на 1,3 %. При этом стоимость непродовольственных товаров выросла на 1,1 %, услуг – на 0,2 %.

Среди продовольственных товаров снизилась стоимость свежей зелени – на 5,7 %, майонеза и зелёного чая – на 4,8%, сухих супов в пакетах – на 4,6 %, сахара – на 4,4 %, детского творожка – на 3,9 %, натурального в зёрнах и молотого кофе, а также молока для детей – на 3,7 % и апельсинов – на 2,6 %.

Больше всего подорожали огурцы – на 34,9 %, куриные яйца – на 22,8 %, чеснок – на 9,9 %, какао – на 9,3 %. Также выросли цены на варёную колбасу (на 8,5 %), говядину (на 6,4 %), говяжью и свиную печень (на 5,8 %), зелёный чай (на 5,3 %), томатные консервы (на 5,2 %), куриные окорочка (на 5,1 %), свежие грибы (на 4,6 %), виноград (на 3,9 %) и морковь (на 3,6 %).

Из лекарств пошевели нафазолин – на 5,7 % и экстракт валерианы – на 4,4 %. При этом выросла стоимость сульфацетамида (на 11 %), синупрета (на 10 %), бисопролола (на 9,4 %), эналаприла (на 6,4 %) и фуросемида (на 5,6 %).

Ранее сообщалось, что рост цен на овощи и фрукты замедлился в России. При этом подорожание огурцов и помидоров Минсельхоз объяснил сезонностью.

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