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Общество

Минобрнауки опровергло повышение цен на обучение в вузах

Минборнауки заявило, что не будет централизованно повышать цены на обучение в вузах, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

«В отношении студентов государственных вузов, обучающихся на коммерческой основе, централизованного повышения цен не будет», — заявили в ведомстве.

Также там отметили, что большая часть российских студентов получают высшее образование на бюджетной основе. При этом Министерство образования допускает корректировку цен в пределах инфляции.

Ранее сообщалось, что высшее образование в России может заметно подорожать из-за возросших затрат на оборудование в связи с уходом импортных поставщиков, повышением зарплат педагогам-специалистам и ростом цен на коммунальные услуги.

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