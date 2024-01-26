Вдоль «укропа» через болота: как работают энергетики в Псковской области

15:43, 26 января 2024, ПАИ

Специалисты филиала «Россети Северо-Запад» показали, как проверяют линии электропередачи после сильного снегопада в Печорском районе Псковской области. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

«На линию вдоль рядов «укропа». Спецтехнику к месту работ буквально ведут за собой электромонтёры – под снегом болото и техника может завязнуть», – говорится в сообщении.

Электроснабжение деревень в Печорском районе под контролем, подчеркнули в компании. «В таких условиях пробираемся к воздушной линии 10 киловольт. Среди «укропа», впереди провожающие, которые указывают нам дорогу. Пробираемся к месту», – отметил мастер Печорского РЭС Игорь Скурихин.

Ранее сообщалось, что в Псковской области запустят новый формат обратной связи между энергетиками и жителями. Кроме того, в регионе работают над вопросом выделения средств для модернизации электросетевого комплекса.