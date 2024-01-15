В Псковской области запустят новый формат обратной связи между энергетиками и жителями

12:37, 15 января 2024, ПАИ

Новый формат обратной связи с элементами искусственного интеллекта между жителями и энергетиками планируют запустить в феврале. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём первом интервью этого года, которое он дал телеканалу «Первый Псковский».

«Я рассчитываю, что к началу февраля мы запустим новый формат донесения информации до жителей Псковской области и получения обратной связи. Мой электронный тёзка, который у них там работает, – это никуда не годится. Там нет предметных ответов. С «Россетями» мы тоже этот момент прорабатывали, у них нет обратной связи. Проблема в оперативном устранении отсутствия электричества заключается в том числе и в том, что бригады едут, понимая, что был обрыв, был сигнал из какого-то отдалённого населённого пункта, доезжают, а условно счастливая бабушка просто забыла дать обратную связь», – рассказал губернатор.

Этот проект реализуют на базе номера 112, а сам он будет с элементами искусственного интеллекта. Формат проекта – оперативное донесение до людей информации о плановых отключениях электричества или его отсутствия из-за непогоды. При этом к работе нового формата обратной связи между энергетиками и жителями привлекут инициативных граждан. «Нужна сетка, в которую мы включим старших домов, старост деревень и посёлков, наших тосовцев и так далее, чтобы кто-то из них мог на бесплатный номер отправить СМС-сообщение: «Света нет», «Свет есть». И тогда эта работа, я думаю, всё-таки в какой-то степени будет более эффективной», – заметил Михаил Ведерников.

Со всеми новостями из первого интервью Михаила Ведерникова в 2024 году, которое он дал телеканалу «Первый Псковский», можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.