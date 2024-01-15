Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Псковской области запустят новый формат обратной связи между энергетиками и жителями

Новый формат обратной связи с элементами искусственного интеллекта между жителями и энергетиками планируют запустить в феврале. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём первом интервью этого года, которое он дал телеканалу «Первый Псковский».

В Псковской области запустят новый формат обратной связи между энергетиками и жителями. Фото: ПАИ

«Я рассчитываю, что к началу февраля мы запустим новый формат донесения информации до жителей Псковской области и получения обратной связи. Мой электронный тёзка, который у них там работает, – это никуда не годится. Там нет предметных ответов. С «Россетями» мы тоже этот момент прорабатывали, у них нет обратной связи. Проблема в оперативном устранении отсутствия электричества заключается в том числе и в том, что бригады едут, понимая, что был обрыв, был сигнал из какого-то отдалённого населённого пункта, доезжают, а условно счастливая бабушка просто забыла дать обратную связь», – рассказал губернатор.

Этот проект реализуют на базе номера 112, а сам он будет с элементами искусственного интеллекта. Формат проекта – оперативное донесение до людей информации о плановых отключениях электричества или его отсутствия из-за непогоды. При этом к работе нового формата обратной связи между энергетиками и жителями привлекут инициативных граждан. «Нужна сетка, в которую мы включим старших домов, старост деревень и посёлков, наших тосовцев и так далее, чтобы кто-то из них мог на бесплатный номер отправить СМС-сообщение: «Света нет», «Свет есть». И тогда эта работа, я думаю, всё-таки в какой-то степени будет более эффективной», – заметил Михаил Ведерников.

Со всеми новостями из первого интервью Михаила Ведерникова в 2024 году, которое он дал телеканалу «Первый Псковский», можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>













15 января 2024

Почти сто ёлок сдали на переработку псковичи
15 января 2024

Штаб общественной поддержки открылся в Пскове
15 января 2024

Митинги памяти прошли в деревнях Глушнево и Суслово Бежаницкого района
15 января 2024

Псковская делегация обсуждает возможности развития сельских территорий на форуме в Москве
15 января 2024

«Спасибо за вашу самоотверженность»: Борис Елкин поздравил псковских следователей
15 января 2024

Ход работ по догазификации обсудили в Великих Луках
15 января 2024

«Ведьмино масло» нашли в лесу Новоржевского района
15 января 2024

Псковичи подарили музею 300 новых экспонатов для новогодней коллекции

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...